Больше 9200 детей появились на свет в Сургутском перинатальном центре за 2016 год

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.01.2017 18:45

Из них мальчиков – почти 4700.

Фото: vyazaniespe.blogspot.com

Показатель младенческой смертности составил 3,2 промилле на 1 тыс. родившихся живыми. Как известно, эти цифры характеризуют здоровье населения и качество медицинской помощи в стране, рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

БУ «Сургутский перинатальный центр» на сегодняшний день – один из самых крупных в России. Сегодня клиника дает возможность безопасного материнства югорчанкам, включая репродуктивные технологии в лечении бесплодия, и сохраняет жизни и здоровье младенцев, даже тех, что родились преждевременно с массой тела 500 грамм.

Сейчас выживает около 90 из 100 таких малышей. Им оказывается современная дыхательная поддержка, вводятся специальные препараты, чтобы ребенок догнал сверстников и рос без отклонений.