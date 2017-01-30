Гражданин Киргизии отправится в колонию за попытку продать наркотики в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.01.2017 19:33

Суд Нижневартовска приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Фото: tulapressa.ru

Злоумышленник со своими сообщниками планировал сбывать «зелье» на территории города. Получив в ноябре 2015 года героин, он разместил его в «тайниках-закладках», адреса которых передал неустановленному лицу. Однако сбыть наркотики соучастник не смог, так как они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

«Через несколько месяцев наркосбытчик вновь получил от неустановленного лица наркотическое средство – героин, общей массой более 1 килограмма, которое хранил при себе с целью дальнейшего сбыта. Однако его деятельность была пресечена сотрудниками полиции», — говорится в сообщении ведомства.

В итоге, злоумышленник будет отбывать наказание в колонии строгого режима 15 лет, ему также необходимо заплатить 200 тысяч рублей штрафа.