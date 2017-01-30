В югорских заказниках разрешили вести традиционную деятельность

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.01.2017 21:06

Правда, охотиться по-прежнему нельзя. Речь идет о трёх территориях: заказники «Берёзовский», «Унторский» и «Сорумский».

К примеру, егеря и представители коренных народов смогут рубить лес для своих нужд. Но только в определённое время года, не мешая размножению животных.

Как добавила Наталья Комарова, в последние годы на особо охраняемых природных территориях Югры наблюдается ускоренное воспроизводство животных, в том числе краснокнижных. Так, численность боровой дичи за два года увеличилась более чем в два раза.