18 человек пострадали в семи авариях в Югре 30 января

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.01.2017 10:15

Так, на 203 километре автодороги «Сургут - Нижневартовск» около 14:30 47-летний водитель «Хендэ Солярис» въехал в «Деу Нексия». В результате ДТП телесные повреждения получили: 36-летний водитель второй иномарки и его пассажиры 42-х и 38-и лет, а также пассажиры «Хендэ» 21 и 44 лет.

Фото: 86.mvd.ru

Чуть позже, в 17:45 на 54 километре автодороги «Сургут – Лянтор» 43-летний водитель, управляя автомобилем «УАЗ», не справился с управлением. Его машину занесло и «выбросило» на встречную полосу, прямо на «ГАЗ 2705», под управлением 26-летнего водителя.

В результате аварии пострадали оба водителя транспортных средств, а также шесть их пассажиров.