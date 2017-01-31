В югорских поликлиниках и больницах началась вакцинация против гепатита В

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.01.2017 10:57

Подобная процедура поможет свести риски возникновения цирроза и рака печени к минимуму.

Фото: formoza.com.ru

Как рассказали в окружном департаменте здравоохранения, мероприятие проводится в три этапа. Так, вторую прививку ставят через два месяца после первой вакцинации. Третья инъекция может быть сделана через 6 месяцев после второй.

Сделать прививку может каждый югорчанин в возрасте от 18 до 55 лет. Для этого с паспортом и медполисом необходимо обратиться в свое медицинское учреждение.

Напомним, заболевание распространяется различными путями: в основном - через кровь, при введении наркотических средств, при половых контактах. Вирус проникает в организм через поврежденную кожу и слизистые оболочки (рта, половых органов), поэтому заразиться гепатитом В можно при совместном использовании с больным или вируса-носителем зубных щеток или бритв.