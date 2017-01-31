НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Выставка-акция «99 мамонтов» откроется в Сургутском художественном музее

31.01.2017 13:03

Мероприятие состоится 3 февраля в рамках юбилейной событийно-выставочной программы «Музей и Город. Роман с продолжением …». 

Выставка будет посвящена удивительному млекопитающему из семейства слоновых, вымершему миллионы лет назад, и останки которого в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах находят достаточно часто. Сургутяне смогут увидеть работы художников Тобольска, Салехарда, Сургута, Нового Уренгоя, Ноябрьска.

Также 4 февраля с 13.00 до 15.00 состоится встреча с художниками Минсалимом Тимергазеевым (г. Тобольск), Сергеем Лугининым (г. Салехард) и Виктором Селиверстовым (г. Новый Уренгой). В программе встречи: резьба по кости на бормашинах, минипластика резьбы по дереву, вышивание костяными иголками, изготовление штампов-тямги из полимерной глины, фотосессия и многое другое.

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