Количество заболевших гриппом и ОРВИ в Югре за неделю выросло почти на 50%

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.01.2017 15:15

Диагноз «грипп» поставлен трём сотням югорчан.

Только за неделю к врачам обратились больше 22 тысяч человек, госпитализированы 403 пациента. Эпидпорог превышен на 76%, сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора. Больше всего заболевших в Октябрьском районе, в городе Белоярском и в Кондинском районе. На прошлой неделе в Югре закрывали 85 школ и около 30 детских садов.

Что касается ситуации в Сургутском районе, то сезонный подъем заболеваемости ОРВИ коснулся, прежде всего, школьников. Многие классы закрываются на карантин. Сейчас во всех образовательных организациях района принимаются дополнительные ограничительные меры: не проводятся массовые мероприятия, помещения регулярно проветриваются, а учащихся осматривают медики.