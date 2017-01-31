НОВОСТИ «СЕВЕРА»

85-летний юбилей отпраздновала жительница Солнечного Мария Бурда

31.01.2017 15:24

Поздравить ветерана с этим радостным событием приехали глава сельского поселения, представители районного Совета ветеранов и Центра социального обслуживания населения «Содействие». 

Все детство, отрочество, юность Марии Федоровны прошли в Курахово Донецкой области. В годы войны она работала в колхозе разнорабочей. Из-за страшных событий на Украине пять лет назад ей пришлось переехать к дочери и внуку в Сургутский район. Мария Федоровна до сих пор скучает по своему родному дому.

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран