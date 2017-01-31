НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Мини-версии Лады и УАЗа можно купить в почтовых отделениях

31.01.2017 16:47

 Игрушечные модели машин, являющиеся копиями автомобилей, используемых Почтой России, поступили в продажу по всей стране, рассказали в пресс-службе югорского филиала оператора.  

Фото: pochta.ru

Модели УАЗ «Hunter», Лада «4х4» («Нива») и микроавтобус выполнены из металла и имеют инерционный механизм. При их производстве используются качественные и безопасные материалы, продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов. Стоимость коллекционных моделей - от 500 рублей.

В будущем ассортимент представленных моделей будет расширен, поэтому коллекционеры и любители игрушек смогут собрать весь автопарк Почты России, в том числе фургон УАЗ («Буханку»), Ладу «Ларгус», «ГАЗель», КамАЗ с полуприцепом и другие модели.

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