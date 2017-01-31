НОВОСТИ «СЕВЕРА»

С 5 по 9 февраля в СурГУ пройдет «Праздник науки»

31.01.2017 17:55

 Откроет череду мероприятий заседание интеллектуального клуба вуза, где будет рассматриваться актуальная тема «Искусственный интеллект в современном мире». 

Фото: surgu.ru

8 февраля, в День российской науки, состоится цикл научно-популярных лекций в рамках инженерного фестиваля. В доступной, популярной форме ведущие ученые и преподаватели Политехнического института СурГУ, а также представители градообразующих предприятий, бизнеса, расскажут об основных тенденциях и направлениях науки и технологии в области физико-математических, инженерных направлений и информационных технологий.

Основная цель мероприятия – повышение у старшеклассников (8–11-х классов) интереса к физико-математическим и инженерным направлениям.

По традиции, кульминацией празднования станет  «Бал науки», на котором студенты и профессора исполнят танцы в вечерних нарядах.

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