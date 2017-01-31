В Ханты-Мансийске завершился Чемпионат УрФО по лыжным гонкам

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.01.2017 18:13

29 января в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко прошли старты заключительного соревновательного дня. Участникам предстояло пробежать индивидуальную гонку свободным стилем.

Фото: ugramegasport.ru

Первыми на старт 10-километровой дистанции вышли женщины. В этот раз лучшую скорость показала представительница Югры Алена Перевозчикова. Серебро гонки досталось спортсменке из Тюменской области Екатерине Смирновой. Замкнула тройку лидеров Александра Голубицкая, представляющая Челябинскую область.

У мужчин победу в гонке на 15 километров свободным стилем праздновал Евгений Григорьев из Свердловской области. Второй результат показал Алексей Симонов из Тюменской области. Третье место у Владимира Березина также из Тюменской области.

В командном зачете Чемпионата УрФО по лыжным гонкам тройка лидеров выглядит следующим образом: первое место Тюменская область (1158 очков), второе - Ханты-Мансийский автономный округ (975,5 очков), третье - Свердловская область (682,5 очка).