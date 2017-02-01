Сургутяне опаздывают на работу из-за проблем с транспортом или пробок

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.02.2017 08:41

Эту причину назвали 40% жителей, которых опросила Служба исследований Зарплата.ру. Еще треть допускают задержки только из-за форс-мажорных обстоятельств, а каждый десятый признался, что просто долго собирается.

Почти половина респондентов при этом никогда не опаздывает на работу, а треть горожан позволяют себе это несколько раз в год. Каждый седьмой опрошенный приходит на работу позже еженедельно, а вот 5% сургутян делают это каждый день. Впрочем, последние не беспокоятся о своей карьере – 68% из них отметили, что время прихода в офис у них не фиксируется.

Во сколько начинается рабочий день сургутян? 36% опрошенных работают с 8 утра, еще 36% - с 9 утра, 8% приходят на работу к 7:00, еще 7% трудятся с 10:00, а у 6% нет фиксированного начала рабочего дня. Интересно, что больше всего «опоздунов» среди тех, кто работает с 9 утра – 25% из них задерживаются ежедневно.