НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Бизнес «тюменской матрешки» поддержат на 70 миллионов рублей

01.02.2017 09:55

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ. 

В частности, Тюменской области выделили 30,6 млн рублей, Югре достанется 35,6 миллионов, Ямал получит 8,7 млн рублей. Согласно документу, средства направляются на «оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, софинансирование капитальных вложений в объекты региональной и муниципальной собственности, содействие развитию молодежного предпринимательства».

Всего 7,5 млрд рублей распределены между бюджетами 82 субъектов страны, пишет РБК-Тюмень. 

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