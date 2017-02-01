За коммунальные долги в Сургутском районе будут перекрывать канализацию в домах

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.02.2017 10:44

Чтобы заставить жителей платить по счетам, в муниципалитете намерены пойти на крайние меры. Об этом говорилось на первом заседании вновь созданного Совета по вопросам урегулирования дебиторской задолженности.

Фото: vbratske.ru

Так, крупнейшее муниципальное предприятие Сургутского района - МУП «ТО УТВиВ» - буквально на днях планирует вводить ограничения подачи воды в дома должников. Предлагается также проводить показательные выселения. Рассматривается возможность инициирования банкротства физических лиц-должников.

На сегодняшний день жители района должны коммунальщикам более миллиарда рублей. В среднем задолженность составляет 8 тыс. рублей на одного человека. В лидерах по показателю Солнечный - там в среднем на одного жителя приходится более 18 тысяч рублей долга, затем следует Ульт-Ягун - с 14-ю тысячами. Третье место у Белого Яра - 12 тысяч рублей.