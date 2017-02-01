В Нягани сотрудники полиции раскрыли серию дачных краж

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 01.02.2017 10:55
Накануне в дежурную часть поступило сообщение от жителя города о том, что с его дачного участка похищено имущество на общую сумму 7500 рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен злоумышленник. Им оказался 43-летний житель Октябрьского района, ранее судимый за совершение аналогичного преступления. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
Выяснилось, что мужчина причастен к совершению ряда других краж из дачных домов, произошедших в ноябре и декабре 2016 года. Сам он признался в 12 таких преступлениях.