НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Нягани сотрудники полиции раскрыли серию дачных краж

01.02.2017 10:55

 Накануне в дежурную часть поступило сообщение от жителя города о том, что с его дачного участка похищено имущество на общую сумму 7500 рублей. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен злоумышленник. Им оказался 43-летний житель Октябрьского района, ранее судимый за совершение аналогичного преступления. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что мужчина причастен к совершению ряда других краж из дачных домов, произошедших в ноябре и декабре 2016 года. Сам он признался в 12 таких преступлениях. 

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