В Сургуте ищут свидетелей убийства у кафе «Русь»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.02.2017 12:48

Злоумышленник применил огнестрельное оружие. Это произошло 31 января, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Совместно с полицейскими следователи устанавливают детали произошедшего, а также выясняют личность убийцы. Очевидцев случившегося, просят обратиться в ведомство по телефону доверия в Ханты-Мансийске: 32-82-06, код города 3467.

К слову, агентство «К-Информ» приводит детали случившегося. По данным агентства, между группой лиц завязалась драка, один из участников которой впоследствии застрелил другого и после этого скрылся.