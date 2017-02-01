НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте ищут свидетелей убийства у кафе «Русь»

01.02.2017 12:48

Злоумышленник применил огнестрельное оружие. Это произошло 31 января, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. 

Совместно с полицейскими следователи устанавливают детали произошедшего, а также выясняют личность убийцы. Очевидцев случившегося, просят обратиться в ведомство по телефону доверия в Ханты-Мансийске: 32-82-06, код города 3467.

К слову, агентство «К-Информ» приводит детали случившегося. По данным агентства,  между группой лиц завязалась драка, один из участников которой впоследствии застрелил другого и после этого скрылся.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран