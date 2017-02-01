Сургутская Госавтоинспекция и «Дорожное радио» призывают граждан к безопасности на дороге

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 01.02.2017 13:44
Ежедневно на радиоволнах сотрудники ГИБДД обращаются к участникам дорожного движения. Они оповещают о состоянии аварийности, а также просят соблюдать Правила дорожного движения и правила безопасности.
Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту
Благодаря тесному сотрудничеству ГИБДД Сургута с радиостанцией «Дорожное радио Сургут», вся необходимая информация поступает до радиослушателей своевременно, говорят в ведомстве.
Кстати, с февраля по городу будут ездить патрульные автомобили с громкоговорящими устройствами. Их будут использовать в местах массового скопления людей для информирования населения.