Сургутская Госавтоинспекция и «Дорожное радио» призывают граждан к безопасности на дороге

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.02.2017 13:44

Ежедневно на радиоволнах сотрудники ГИБДД обращаются к участникам дорожного движения. Они оповещают о состоянии аварийности, а также просят соблюдать Правила дорожного движения и правила безопасности.

Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

Благодаря тесному сотрудничеству ГИБДД Сургута с радиостанцией «Дорожное радио Сургут», вся необходимая информация поступает до радиослушателей своевременно, говорят в ведомстве.

Кстати, с февраля по городу будут ездить патрульные автомобили с громкоговорящими устройствами. Их будут использовать в местах массового скопления людей для информирования населения.