У школьников Русскинской внеплановые каникулы из-за ОРВИ

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.02.2017 14:08

На сегодняшний день в Сургутском районе полностью приостановлен учебный процесс в одной школе и двух детских садах – также в Русскинской и в Сытомино. Еще в 10 образовательных учреждениях процесс обучения приостановлен в 31 классе и одной группе детского сада.

Фото: ТРК "Север"

Здесь превышен уровень заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями от 25% до 40 %.

Действует комплекс ограничительных мероприятий. Каждое утро медицинские работники осматривают присутствующих детей. В школах практикуется введение масочного режима. Также во всех образовательных учреждениях ограничено проведение массовых мероприятий.