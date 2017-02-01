НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31 января в Нефтеюганском районе автоледи устроила ДТП с участием трех машин

01.02.2017 14:19

Около часа дня на 23 километре автодороги «подъезд к г. Сургут» 38-летняя женщина на автомобиле «Ниссан Мурано» выехала на встречную полосу. Она сначала допустила столкновение с «КамАЗом», а потом с автомобилем «Опель». 

Фото: 86.mvd.ru

В результате дорожно-транспортного происшествия в медучреждение были доставлены водитель «Ниссана» и 40-летний пассажир «Опеля».

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое несовершеннолетних.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран