31 января в Нефтеюганском районе автоледи устроила ДТП с участием трех машин

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.02.2017 14:19

Около часа дня на 23 километре автодороги «подъезд к г. Сургут» 38-летняя женщина на автомобиле «Ниссан Мурано» выехала на встречную полосу. Она сначала допустила столкновение с «КамАЗом», а потом с автомобилем «Опель».

Фото: 86.mvd.ru

В результате дорожно-транспортного происшествия в медучреждение были доставлены водитель «Ниссана» и 40-летний пассажир «Опеля».

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое несовершеннолетних.