НОВОСТИ «СЕВЕРА»
Для жителей Сургутского района провели сразу несколько творческих конкурсов под названием «Новогодний микс»
- 01.02.2017 15:47
Торжественная церемония награждения победителей состоялась Белом Яру.
В конкурсах приняли участие почти полтысячи человек из десяти поселений. Своими оригинальными работами самодеятельные творцы смогли создать новогоднее настроение и подарить землякам волшебную сказку, наполненную самыми положительными эмоциями. Победители получили дипломы и памятные статуэтки.