НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Для жителей Сургутского района провели сразу несколько творческих конкурсов под названием «Новогодний микс»

01.02.2017 15:47

 Торжественная церемония награждения победителей состоялась Белом Яру. 

В конкурсах приняли участие почти полтысячи человек из десяти поселений. Своими оригинальными работами самодеятельные творцы смогли создать новогоднее настроение и подарить землякам волшебную сказку, наполненную самыми положительными эмоциями. Победители получили дипломы и памятные статуэтки.

 

 

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