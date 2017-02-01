Для жителей Сургутского района провели сразу несколько творческих конкурсов под названием «Новогодний микс»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.02.2017 15:47

Торжественная церемония награждения победителей состоялась Белом Яру.

В конкурсах приняли участие почти полтысячи человек из десяти поселений. Своими оригинальными работами самодеятельные творцы смогли создать новогоднее настроение и подарить землякам волшебную сказку, наполненную самыми положительными эмоциями. Победители получили дипломы и памятные статуэтки.