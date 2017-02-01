НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19 ДТП зарегистрировано в Сургутском районе за январь

01.02.2017 16:10

По сравнению с прошлым годом, число аварий увеличилось почти на 20%. На 100% выросло количество пострадавших. 

Как отмечает начальник районной Госавтоинспекции Андрей Драка, обстановка на дорогах значительно усложнилась, участились дорожные происшествия с участием транспорта, принадлежащего юридическим лицам. По вине водителей служебных машин произошло пять аварий. Как правило, всему виной высокая скорость движения, нарушения правил обгона и перестроения.

Чтобы стабилизировать обстановку на территории Сургутского района, с 31 января личный состав ДПС переведен на усиленный вариант несения службы. 

 

 

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