19 ДТП зарегистрировано в Сургутском районе за январь

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.02.2017 16:10

По сравнению с прошлым годом, число аварий увеличилось почти на 20%. На 100% выросло количество пострадавших.

Как отмечает начальник районной Госавтоинспекции Андрей Драка, обстановка на дорогах значительно усложнилась, участились дорожные происшествия с участием транспорта, принадлежащего юридическим лицам. По вине водителей служебных машин произошло пять аварий. Как правило, всему виной высокая скорость движения, нарушения правил обгона и перестроения.

Чтобы стабилизировать обстановку на территории Сургутского района, с 31 января личный состав ДПС переведен на усиленный вариант несения службы.