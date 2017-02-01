Сургутяне все чаще обращаются к Главе города через социальные сети

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.02.2017 17:35

Последний раз они жаловались на «проблемный» дом № 12 по ул. Чехова.

Фото: admsurgut.ru

С тех пор ситуация контролируется лично Вадимом Шуваловым. На днях по его поручению с жителями многоэтажки встретился замглавы Николай Кривцов.

Горожане озвучили основные проблемы: дом подключен к временной схеме электроснабжения (в том числе, по этой причине происходят регулярные перебои с работой лифтов), в многоэтажке отсутствуют пожарные шланги, стены дома промерзают, нет детской площадки, ранее заявленной по проекту. На территории жилого комплекса не достроен паркинг.

Сообщается, что по многим вопросам уже подготовлены подробные ответы. Так, дом должен быть переключен на постоянное электроснабжение в течение двух недель после получения положительного заключения от энергонадзора. Уже закуплены пожарные рукава, их установка завершится к концу текущей недели, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Установка детской площадки запланирована на весенне-летний период 2017 года – это станет третьим пунктом принятых мер. Что же касается паркинга, то он будет достроен при наличии свободных средств у застройщика.