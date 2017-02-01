Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.02.2017 18:42

Совет директоров Банка России принял решение об оформлении купюр.

Фото: cbr.ru

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.

Конкурс по выбору символов проводился с июня по октябрь 2016 года. Были выдвинуты более 5000 номинантов – достопримечательностей из 1113 городов России. В лонг-лист конкурса, преодолев порог в 5000 голосов, вошли 76 символов из 49 российских регионов.

По итогам всероссийского социологического исследования были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса всероссийским голосованием, в котором приняли участие более 3 млн человек, и определились победители – символы Дальнего Востока и Севастополя.