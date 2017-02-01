Больше 9000 пенсионеров Сургута и района смогли отдохнуть в 2016 году за счет Пенсионного фонда

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.02.2017 19:11

Чаще всего они предпочитают курорты Краснодарского края и Крыма.

Фото: polit-gid.ru

Проезд оплачивается к месту отдыха и обратно один раз в два года. Компенсация расходов пенсионера, проживающего в Югре, может предоставляться в двух видах: либо выдаются проездные документы, либо возмещаются фактически произведенные расходы. Большинство предпочитает предоставлять в Управление Пенсионного фонда в Сургуте билеты уже по возвращении из отпуска.

Всего 20 человек подготовились к поездке заранее. Для этого они обратились в ПФР с телеграммой-вызовом, путевкой или другим документом. Им выдаются талоны только на железнодорожный транспорт. Перелёт в самолёте эконом-классом сургутский Пенсионный фонд оплачивает уже по факту.