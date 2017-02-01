НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31-летний житель Сургута пытался распространять наркотики

01.02.2017 19:28

 Его задержали в рамках оперативно-профилактических мероприятий. 

Фото: 86.mvd.ru

Осмотрев куртку злоумышленника, оперативники нашли шесть фольгированных свертков с веществом синтетического происхождения. Кроме того, сотрудники полиции произвели досмотр личного автомобиля мужчины, в котором обнаружили курительную трубку с остатками наркотического вещества, а на заднем сидении автомобиля лежали полимерные пакетики с порошкообразным веществом светлого цвета общей массой более 270 граммов, которое он хранил с целью дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Еще один подобный случай произошел в Сургуте. Был задержан гражданин одной из стран ближнего зарубежья, у которого в ходе личного досмотра изъято 18 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно справке об экспертном исследовании представленное вещество содержит в своем составе синтетический наркотик общей массой более 7 граммов. 23-летний мужчина прибыл на территорию Российской Федерации  в октябре 2016 года под предлогом дальнейшего трудоустройства.

В настоящее время в отношении иностранца за покушение на сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленник дал признательные показания.

 

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