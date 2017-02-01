НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Подать заявления на путевки в летние лагеря жители Сургутского района могут через сайт госуслуг

01.02.2017 21:04

О новшестве нынешнего сезона рассказали в пресс-службе районной администрации. 

 По словам специалистов, это  намного удобнее и быстрее. Нет необходимости ехать в город только для того, чтобы обратиться в МФЦ. Сейчас родители могут спланировать отдых своего ребенка, не выходя из дома. Прием заявлений начнется 1 марта. Ребятам предлагают провести каникулы в лагерях Краснодарского края, Новосибирской и Тюменской областей, Крыма и Башкирии.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 52-60-91. 

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