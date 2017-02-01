Подать заявления на путевки в летние лагеря жители Сургутского района могут через сайт госуслуг

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.02.2017 21:04

О новшестве нынешнего сезона рассказали в пресс-службе районной администрации.

По словам специалистов, это намного удобнее и быстрее. Нет необходимости ехать в город только для того, чтобы обратиться в МФЦ. Сейчас родители могут спланировать отдых своего ребенка, не выходя из дома. Прием заявлений начнется 1 марта. Ребятам предлагают провести каникулы в лагерях Краснодарского края, Новосибирской и Тюменской областей, Крыма и Башкирии.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 52-60-91.