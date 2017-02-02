Пьяный сургутянин угнал «Лексус», чтобы покататься

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.02.2017 07:43

Иномарку стоимостью порядка 800 тысяч рублей угнали от дома по улице Инженерная. 24-летний владелец обратился в полицию.

Как выяснилось, к угону причастен 32-летний мужчина, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, захотел покататься на автомобиле по городу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.166 Уголовного Кодекса РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.