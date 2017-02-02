НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Бывшая работница банка украла в Югре около миллиона рублей

02.02.2017 10:20

В декабре 2015 года сотрудница кредитной организации получила деньги от клиента в счет погашения ссудной задолженности. 

Фото: 86.mvd.ru

Жительница Советского района  направила мужчине уведомление  о закрытии счета и списании задолженности перед банком. После этого сотрудница банка перевела деньги на личный счет и потратила их по своему усмотрению. Затем югорчанка уволилась. В результате ее действий банку причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей.

«В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Советскому району в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество).

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей», - говорится в сообщении пресс-службы ОМВД России по Советскому району.

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