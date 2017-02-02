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В Роспотребнадзоре прокомментировали законопроект о штрафах за «санкционку»

02.02.2017 10:53

В ведомстве хотят штрафовать граждан на сумму до пяти тысяч рублей за ввоз санкционных продуктов, предназначенных для продажи, а не для личного пользования. 

Фото: cbr.ru

Ответственность граждан за хранение и транспортировку санкционных товаров для личного пользования не предусмотрена, приводит сообщение пресс-службы Роспотребнадзора Газета.ру.

«Административная ответственность для граждан подразумевается только при осуществлении ими внешнеэкономических операций, предусматривающих реализацию, хранение, транспортирование на территорию Российской Федерации запрещенных продуктов в целях сбыта. На ввоз, транспортировку и хранение товаров для личного пользования граждан указанный законопроект не распространяется», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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