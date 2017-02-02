2 февраля в течение суток в Югре местами ожидается юго-западный ветер порывами до 15 м/с

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.02.2017 11:03

Согласно данным Ханты-Мансийского гидрометцентра, будет метель. Температура ночью -15,-20 ºС, при прояснениях -25,-30 ºС, днем -12,-17 ºС, местами -19,-24 ºС.

Фото: moyareklama.ru

3 и 4 февраля синоптики обещают небольшой, местами умеренный снег, изморозь. Ветер восточных направлений порывистый. Температура: ночью -16,-21 ºС, местами -27,-32 ºС, днем -14,-19 ºС, местами -20,-25 ºС.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ГИБДД округа обращает внимание водителей на необходимость быть предельно внимательными при управлении автомобилем на автодорогах: выбирать безопасную скорость движения, воздержаться от обгонов, а также соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.

Особую осторожность необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов и во время движения в жилых зонах, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей до 12 лет.