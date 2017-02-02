Семь медалей привезли с чемпионата России по лыжным гонкам сурдлимпийцы Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.02.2017 11:34

Соревнования проходили с 20 по 27 января в столице Мордовии на базе лыжно-биатлонного комплекса «СШОР по зимним видам спорта». Побороться за звание сильнейших прибыло 59 лыжников и лыжниц из 11 регионов России.

Фото: csi-ugra.ru

Согласно регламенту соревнований первого дня стартов, женщинам и девушкам предстояло пробежать классическим стилем по 5 километров (два круга по 2,5 км), мужчинам и юношам – по 10 км (четыре круга по 2,5 км). Как отметили все участники соревнований, трасса была сложной - со скоростными, опасными поворотами и перепадами подъемов и спусков.

На пятикилометровом отрезке югорчанка Анна Федулова стала третьей. Десятикилометровую гонку классическим стилем продолжили мужчины. Спортсмен из Югры Сергей Ермилов пришел вторым, бронза также у югорчанина Степана Кузнецова.

Следующим этапом соревнований стали спринтерские старты. В упорной борьбе наша спортсменка Анна Федулова завоевала на спринтерской дистанции «бронзу». В аналогичных мужских стартах отличился наш земляк Степан Кузнецов, принесший нашей команде «серебро».

В заключительный день соревнований состоялись забеги коньковым ходом. Среди женщин на дистанции 5 км не произошло никаких изменений и перестановок в тройке лидеров. Наша землячка Анна Федулова завоевала еще одну «бронзу». Затем на 10-километровой лыжне стартовали мужчины. Югорчанин Сергей Ермилов стал чемпионом России, обогнав на 25 секунд своего давнего соперника Владимира Майорова.