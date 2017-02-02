НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сегодня сотрудники ГИБДД Сургутского района проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Обгон"

02.02.2017 11:40

На дорогах муниципалитета введено усиление. Наибольшее внимание госавтоинспекторы уделяют поведению водителей при маневрах. 

Напомним, в Югре объявлена неделя безопасности дорожного движения. То есть, ежедневно на дорогах будут проводиться всевозможные массовые рейды. Будьте внимательны за рулем, соблюдайте правила дорожного движения и неприятности вам грозить не будут.

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