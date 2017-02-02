Проверить свое здоровье могут жители Радужного

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.02.2017 12:17

Бесплатно обратиться в Центр здоровья может любой гражданин 1 раз в год, если у него есть полис обязательного медицинского страхования, паспорт и СНИЛС.

Фото: birobidjan.bezformata.ru

Здесь предложат пройти комплексное обследование: измерят рост, вес, показатели физического развития и артериального давления для скрининг-оценки уровня соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма.

Кроме того, специалисты Центра оценят состояние сердца; проведут экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы в крови; определят содержание монооксида углерода в выдыхаемом воздухе (актуально для курильщиков); оценят функцию внешнего дыхания с помощью компьютеризированного спирометра.

Благодаря лабораторным исследованиям проведут экспресс-оценку насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом; оценят риск заболеваний артерий нижних конечностей; определят состав тела (процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани), а также проверят остроту зрения, проведут рефрактометрию и тонометрию, исследование бинокулярного зрения, определят вид и степень аметропии, наличия астигматизма; а также проведут диагностику кариеса зубов, болезней пародонта, не кариозных поражений, болезней слизистой оболочки.

На основе полученных данных специалист расскажет о выявленных факторах риска неинфекционных заболеваний, даст рекомендации по ведению здорового образа жизни для сохранения и укрепления здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда и отдыха, с тем, чтобы скорректировать отклонения и не допустить их превращения в серьезную болезнь.