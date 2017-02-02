На автозимнике в Октябрьском районе перевернулся «КамАЗ»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.02.2017 12:30

Это произошло накануне около часа дня на 43 километре автозимника «Б. Камень – Б.Леуши». 48-летний водитель допустил опрокидывание транспортного средства на правую сторону по ходу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия в медучреждение были доставлены водитель и его 52-летний пассажир.

Фото: 86.mvd.ru

Отметим, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2554 нарушения правил дорожного движения.

Задержаны 17 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 6 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 29 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.