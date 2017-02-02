В Сургуте нет националистических или расистских установок

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.02.2017 13:09

К такому выводу пришли специалисты, которые проводили социологическое исследование в прошлом году.

Фото: usirf.ru

Почти 80% опрошенных не испытывают неприязни к представителям каких-либо национальных групп и не против того, чтобы видеть человека другой национальности своим одноклассником, коллегой или соседом. Аналитики говорят о том, что ситуация в данной сфере достаточно оптимистична, чуть более половины горожан (51,5%) считают межконфессиональную обстановку спокойной и только 3% - напряжённой.

В то же время, с неудобствами, нарушением прав из-за принадлежности к определенному вероисповеданию сталкивались не более 5% сургутян.