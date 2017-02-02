Нижневартовские врачи рекомендуют привиться от клеща уже сейчас

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.02.2017 13:22

Территория, прилегающая к городу Нижневартовску, считается эндемичной по клещевому энцефалиту, а значит заразиться этой вирусной инфекцией при укусе клещом возможно практически в пределах городских окраин.

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО

К счастью, в 2016 году случаев клещевого энцефалита среди взрослого населения зарегистрировано не было, говорят специалисты. По словам врача-эпидемиолога нижневартовской городской поликлиники Ирины Егоровой, в прошлом году против клещевого энцефалита получили прививку 5416 человек, а всего было сделано 7800 прививок.

Кстати, законченным курсом вакцинации у человека считается у человека две прививки, сама вакцинация и в последующем ревакцинация. Интервал между вакцинациями от 1 до 7 месяцев, если делать прививку по сокращенной схеме - то интервал две недели. Первая ревакцинация проводится через 12 месяцев после второй прививки. Далее прививаться нужно через каждые три года.

Прививки против клещевого энцефалита в 2017 году будут проводиться в течение всего года без ограничения на летние месяцы. Трехкратная прививка и последующие ревакцинации, проведенные в срок согласно инструкции, создают стойкий иммунитет против клещевого энцефалита.

Сейчас вакцина против клещевого энцефалита в наличии есть, прививки проводятся в поликлиниках по месту жительства в прививочных кабинетах при наличии полиса обязательного медицинского страхования и паспорта.