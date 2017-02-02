120 мешков рыбы украли в Ханты-Мансийске

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.02.2017 14:28

Неизвестные сняли замок в складском помещении в деревне Ярки и вытащили имущество местного жителя. Владельцу причинен ущерб на общую сумму около 150 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемых. Ими оказались двое жителей села, один из которых неоднократно судим за имущественные преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.