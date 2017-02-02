В Сургутском районе стартовала сдача ГТО

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.02.2017 14:32

Первыми коллективную заявку на выполнение норм подал коллектив районного управления спортивных сооружений. Парад участников состоялся в спорткомплексе «Атлант».

В график тестирования комплекса ГТО включены испытания на силу и гибкость - подтягивание, рывок гири, отжимание, наклоны и подъем туловища из положения «лежа на спине». Также в комплекс входят испытания по выбору: стрельба из пневматической винтовки или прыжок с места. Учет и контроль обеспечивает судейская бригада.