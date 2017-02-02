Записать югорских первоклассников в школу можно через портал Госуслуг

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.02.2017 15:33

Услуга доступна через любой браузер, как с персонального компьютера, так и с планшета или смартфона. Правда, необходимо заранее уточнить, в какие даты принимаются заявления в школе, в которую планируется записать ребенка.

Затем нужно зайти на сайт gosuslugi.ru и заполнить в разделе «Популярные услуги» форму «Запись в образовательное учреждение». Если заявление оформлено верно, то после его отправки поступит соответствующее уведомление, а на электронную почту пользователя придет письмо о сроках представления в школу подлинников документов.

Если же возникли проблемы с данной услугой или работой портала, можно обратиться в техническую поддержку по телефону: 8-800-100-70-10 (звонок бесплатный).

К слову, в минувшем году в округе было подано более 1,5 тысяч электронных заявлений о поступлении в 1 класс. В этом году специалисты ожидают, что их будет гораздо больше.