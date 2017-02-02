Югорским пенсионерам компенсируют затраты на капремонт

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.02.2017 16:11

На эти цели из федерального бюджета округ получит 7,8 млн рублей. Региональное правительство добавит еще около 30 млн.

Одиноко проживающие и неработающие собственники квартир, достигшие 70-летнего возраста, получат компенсацию в размере 50 % расходов на капремонт, 80-летнего возраста – в размере 100 %. Собственники, живущие с семьей, состоящей только из неработающих пенсионеров, и достигшие 70 лет, получат пятидесятипроцентную субсидию, а достигшие 80 лет могут рассчитывать на полное возмещение расходов на капремонт.

Обратиться за компенсацией можно через МФЦ или Единый портал Госуслуг.