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Воспитанник сургутской спецшколы стал фигурантом уголовного дела

02.02.2017 16:51

17-летний юноша обвиняется в «истязании с применением пытки, совершенном в отношении несовершеннолетнего, и вымогательстве». Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. 

Фото: kurer-sreda.ru

По данным ведомства, подросток в течение 2016 года периодически избивал другого воспитанника учреждения, используя различные предметы для этого, а также заставлял мальчика выполнять отжимания от пола. Уже в январе нынешнего года в душевой обвиняемый облил ноги потерпевшего горячей водой. После этого инцидента, кстати, информагентства и органы узнали о ситуации в спецшколе.

Сейчас подросток задержан. В ближайшее время его могут заключить под стражу.

Следователи намерены также оценить действия должностных лиц в учреждении и проверить слова родителей других воспитанников о противоправных действиях в отношении их детей. 

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