Воспитанник сургутской спецшколы стал фигурантом уголовного дела

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.02.2017 16:51

17-летний юноша обвиняется в «истязании с применением пытки, совершенном в отношении несовершеннолетнего, и вымогательстве». Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Фото: kurer-sreda.ru

По данным ведомства, подросток в течение 2016 года периодически избивал другого воспитанника учреждения, используя различные предметы для этого, а также заставлял мальчика выполнять отжимания от пола. Уже в январе нынешнего года в душевой обвиняемый облил ноги потерпевшего горячей водой. После этого инцидента, кстати, информагентства и органы узнали о ситуации в спецшколе.

Сейчас подросток задержан. В ближайшее время его могут заключить под стражу.

Следователи намерены также оценить действия должностных лиц в учреждении и проверить слова родителей других воспитанников о противоправных действиях в отношении их детей.