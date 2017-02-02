НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Детский омбудсмен Югры поддержала проект «Сложности перехода»

02.02.2017 18:04

Он направлен на повышение безопасности пешеходов при переходе через дорогу. 

Фото: 86.mvd.ru

В поддержку социальной компании Татьяна Моховикова сделала фотографии, держа в руках плакат с хэштегом #БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД ДЛЯ ДВОИХ, и разместила снимки в своих социальных сетях.

Уполномоченный по правам ребенка в Ханты-Мансийском округе не в первый раз принимает участие в акциях, направленных на снижение травматизма среди маленьких участников дорожного движения.

«Тема детской безопасности мне особенно близка и понятна. Очень хочется, чтобы каждый взрослый чувствовал ответственность за свое поведение на дороге, помня о безопасности самых незащищенных участников дорожного движения – детях», - цитирует Моховикову УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре. 

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