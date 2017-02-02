НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Трудовой сезон молодежи стартовал в Сургутском районе

02.02.2017 16:46

Многие ребята в этот период обзаведутся первыми записями в трудовой книжке. 

Учреждение «Новое поколение» планирует трудоустроить около тысячи подростков. Желающих, как правило, больше. В приоритете – ребята, подавшие заявления раньше остальных. Зарплата превысит 4 тысячи рублей при рабочем дне в 2,5 часа и около 6 тысяч за 3-часовой рабочий день.

Молодёжи предлагают поработать курьерами, помощниками архивариуса, библиотекарями, вожатыми, корреспондентами, заняться благоустройством своего поселка. В некоторых муниципалитетах все рабочие места для подростков уже разобраны, например, на февраль уже вакансий нет.

Ознакомиться со списком вакансий и перечнем документов для трудоустройства можно на сайте Сургутского района.

 

 

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