Трудовой сезон молодежи стартовал в Сургутском районе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.02.2017 16:46

Многие ребята в этот период обзаведутся первыми записями в трудовой книжке.

Учреждение «Новое поколение» планирует трудоустроить около тысячи подростков. Желающих, как правило, больше. В приоритете – ребята, подавшие заявления раньше остальных. Зарплата превысит 4 тысячи рублей при рабочем дне в 2,5 часа и около 6 тысяч за 3-часовой рабочий день.

Молодёжи предлагают поработать курьерами, помощниками архивариуса, библиотекарями, вожатыми, корреспондентами, заняться благоустройством своего поселка. В некоторых муниципалитетах все рабочие места для подростков уже разобраны, например, на февраль уже вакансий нет.

Ознакомиться со списком вакансий и перечнем документов для трудоустройства можно на сайте Сургутского района.