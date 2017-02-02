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В Сургуте почтят память жертв авиакатастрофы самолета ТУ-154

02.02.2017 18:47

 Симфонический оркестр Сургутской филармонии и хоровая капелла «Светилен» представят концерт 3 февраля - с момента трагедии пройдет 40 дней. Выступление состоится в Детской школе искусств №1. В программе «Реквием» В.А. Моцарта. 

Напомним, Ту-154, направлявшийся в Сирию, разбился утром 25 декабря. Обломки воздушного судна были найдены в акватории Чёрного моря. На его борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

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