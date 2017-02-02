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Сотрудники Центральной районной библиотеки имени Г.А. Пирожникова провели промоакцию «Молодежь PRO чтение»

02.02.2017 20:16

Её участниками стали студенты Сургутского района. Они узнали обо всех возможностях современной библиотеки, о новых популярных книгах, о бесплатных и платных услугах, которые можно получить в стенах библиотеки. 

Работники книгохранилища в свою очередь услышали, что интересно современной молодежи, что читают, чем занимаются в свободное время, и какие темы библиотечных мероприятий для них интересны. Как оказалось, большинство опрошенных библиотекарями ребят предпочитают фантастику, исторические романы, журналы, а также литературу по личностному росту и открытию собственного дела.

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