НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.02.2017 20:40

Игра против чешского клуба "Карловарско" закончилась в Сургуте со счетом 1:3 в пользу соперников.

В составе нашей команды впервые в этом сезоне на площадку вышел Теодор Тодоров. Болгарский центральный блокирующий несколько лет защищал югорский клуб, и вот сейчас вновь прибыл на север России. Правда Тодоров сможет помочь газовикам только в рамках ЕКВ, а вот на матчи суперлиги выйти не сможет. По правилам российского чемпионата, клуб не имеет права брать больше двух иностранных игроков, передает "Югра-Ньюс". У нас сейчас есть сербы Брджович и Крсманович.

Следующая игра в рамках кубка ЕКВ состоится уже в Чехии, где по результатам серии из двух матчей станет известно имя клуба, который пройдет в следующий этап. Ближайшую игру "Газпром-Югра" проведет 11 февраля против "Белогорья".