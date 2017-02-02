НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Рождаемость в Югре на 21% выше, чем в среднем по России

02.02.2017 22:13

Смертность – в два раза ниже. Об этом Наталья Комарова сообщила в своем отчете о работе правительства за прошлый год. 

По ее словам, показатель младенческой смертности в Югре составляет 4,2 на тысячу детей. За последние три года объемы высокотехнологичной медицинской помощи в нашем регионе выросли в полтора раза. Если в 2015 году она оказывалась в 12, то в прошлом – в 16 медицинских учреждениях. За год такая помощь предоставлена 11,5 тысячам человек, при этом 90% пациентов получили ее в Югре.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Двойная сплошная. С 27 февраля
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран