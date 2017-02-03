Первый альманах произведений самобытных авторов Сургутского района увидит свет в 2017 году

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.02.2017 07:54

Пять лет назад в Центральной районной библиотеке им. Г.А. Пирожникова был создан клуб «Первоцвет». Сегодня в литературном объединении более 30 поэтов и писателей. Стихи и проза публикуются в периодической печати, авторских и коллективных сборниках.

В течение 2016 года библиотекари отобрали более 120 работ из 13 территорий района. Они и войдут в первый альманах. Сейчас проводится структурирование издания и составление макета. Основная тема – любовь к малой родине. Она красной нитью проходит через весь альманах, рассказал его литературный редактор Виктор Гаврилов.