НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Первый альманах произведений самобытных авторов Сургутского района увидит свет в 2017 году

03.02.2017 07:54

Пять лет назад в Центральной районной библиотеке им. Г.А. Пирожникова был создан клуб «Первоцвет». Сегодня в литературном объединении более 30 поэтов и писателей. Стихи и проза публикуются в периодической печати, авторских и коллективных сборниках. 

В течение 2016 года библиотекари отобрали более 120 работ из 13 территорий района. Они и войдут в первый альманах. Сейчас проводится структурирование издания и составление макета. Основная тема – любовь  к малой родине. Она красной нитью проходит через весь альманах, рассказал его литературный редактор Виктор Гаврилов. 

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