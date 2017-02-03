UTair перевезла 6,6 млн пассажиров в 2016 году

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.02.2017 08:27

Авиакомпания подвела итоги производственной деятельности за двенадцать месяцев.

Фото: utair.ru

За отчетный период самолеты авиакомпании перевезли 6 654 417 пассажиров, превысив результат 2015 года на 20,1%. Существенный прирост пассажиропотока обеспечен за счет повышения коэффициента занятости кресел, который составил 71,9%, а также развития маршрутной сети и увеличения количества рейсов.

Так, на протяжении года авиакомпания выполняла полеты по 165 направлениям, 65 из которых – уникальные, значительно расширив свое присутствие в Сибири и на Юге страны. Новые связки рейсов соединили между собой крупные сибирские города по направлениям: Сургут – Томск – Красноярск – Иркутск и Тюмень – Новосибирск – Красноярск. Также среди новинок расписания UTair – прямые перелеты из Нового Уренгоя в Москву и Тюмень.

Кроме того, авиакомпания запустила один из самых своих коротких по протяженности маршрутов Краснодар – Сочи, а также соединила эти города прямым авиасообщением с Ереваном.