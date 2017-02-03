НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Билеты на поезд станут продавать за три месяца

03.02.2017 09:38

По словам президента РЖД Олега Белозерова, дела его компании идут лучше некуда. 

Компания впервые оказалась в большом плюсе без использования государственных субсидий. Чистая прибыль составила 6,5 млрд. рублей. Одних налогов и страховых взносов перевозчик заплатил на 430 млрд. рублей. Но даже с такими радужными показателями без повышения цен на проезд не обойтись. Для пассажиров дальнего следования рост составит 3,9%.

При этом железнодорожники продолжают работать над клиентским сервисом. Увеличивается срок предварительной покупки билета на поезд. В ближайшее время планируется увеличить этот срок на 90 суток и, возможно, даже до 120 дней. Напомним, сейчас оплатить проезд можно максимум за 60 дней. Такое послабление сделали совсем недавно — еще в конце прошлого года билеты продавали только за 45 суток.

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